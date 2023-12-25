وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تخطيط أنظمة الطاقة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)