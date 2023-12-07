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وظائف شاغرة في مطارات جدة

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة في مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم أنظمة إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال).

– مشرف مناوب عمليات الأمتعة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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