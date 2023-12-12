وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المستودعات الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مدير قسم طلبات الضريبة والزكاة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مشرف عمليات العبور والشحن: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)