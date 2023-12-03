وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير سياسات.
– خبير تطوير سياسات.
– كبير مهندسين تقنيات طاقة جديدة.
– خبير تقنيات طاقة جديدة.
– خبير متابعة شؤون حدود.
– أخصائي أول حوكمة واداء.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)