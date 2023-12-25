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وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول الموازنة العامة والتقارير.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– فني إلكتروني.

– مهندس بارجة أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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