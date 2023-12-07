وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 6 مدن

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر عدد (15) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مستشار مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وجدة.
وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)