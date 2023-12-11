Icon

وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية Icon طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن Icon مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية Icon وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية Icon هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع Icon هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه Icon صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي Icon 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
هيئة العقار: تفعيل نظام المساهمات العقارية في السعودية مطلع 2024

هيئة العقار: تفعيل نظام المساهمات العقارية في السعودية مطلع 2024

الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي

الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي

– مهندس أنظمة رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– أخصائي أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أمن تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية في نافباخور
الرياضة

الهلال يصعد لثمن نهائي دوري أبطال آسيا...

الرياضة
منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة
آخر الاخبار

منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة

آخر الاخبار
نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد
الرياضة

نكودو يمنح ضمك التقدم ضد الاتحاد

الرياضة
علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا
الرياضة

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال...

الرياضة
عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
الرياضة

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل...

الرياضة
هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13
الرياضة

هدف محمد كنو الأفضل في الجولة الـ13

الرياضة
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه
غرائب

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا...

غرائب
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه