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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي رئيسي الصحة العالمية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص صحي ذي الصلة.

– مدير وحدة إدارة صندوق الحياة والمعيشة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، دراسات التنمية الاجتماعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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