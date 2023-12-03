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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الإنتاج (جازان): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم المبيعات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تطوير الأعمال، التسويق، تقنية المعلومات، الهندسة).

– فني ميكانيكي (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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