سكان غزة يتدافعون للحصول على الطعام من مطبخ خيري في رفح موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج الفتح يسعى لضم عبدالله الحمدان مشهد لا يصدق.. طائرة تتجمد في مطار ميونخ سوق الأولين في موسم الرياض يعرض البضائع التراثية والحديثة منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز الطاير يستذكر طلبه ثوبًا من والده أثناء طفولته: كان وجهه يتمعر خجلًا باريس سان جيرمان يُعزز صدارته بثنائية ضد لوهافر
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الإنتاج (جازان): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس قسم المبيعات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تطوير الأعمال، التسويق، تقنية المعلومات، الهندسة).
– فني ميكانيكي (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)