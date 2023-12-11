وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول ميكانيكي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشرف أول إدارة المستودعات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الميكانيكية، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)