وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير تحليل الأداء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء، تحليل البيانات).
– مدير عام المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي سياسات التنفيذ: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة الأصول الثابتة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)