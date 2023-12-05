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وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، والسودة.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول في تخطيط وتحليلات المشتريات.

– أخصائي أول استمرارية الأعمال.

– أخصائي المشتريات المؤسسي.

– مدير الضيافة.

– أخصائي مشتريات التطوير.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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