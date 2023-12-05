وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى محمد نور يشارك في الفيديو الترويجي لـ كأس العالم للأندية 2023 الهلال يحصد نصيب الأسد في أفضلية نوفمبر بـ دوري روشن 6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة عضة سمكة قرش تنهي حياة سائحة في البهاما النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر أسعار النفط تدخل الجزء الأخير من 2023 بسلسلة تراجع عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، والسودة.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول في تخطيط وتحليلات المشتريات.
– أخصائي أول استمرارية الأعمال.
– أخصائي المشتريات المؤسسي.
– مدير الضيافة.
– أخصائي مشتريات التطوير.
– مدير الخدمات اللوجستية.
– مدير إدارة الأراضي ونظم المعلومات الجغرافية.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)