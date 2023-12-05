Icon

وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي Icon أعمال فنية دائمة بساحات وحدائق الرياض وجدة Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع Icon اتفاق سعودي قطري على تعزيز التعاون وإقامة شراكة إعلامية إستراتيجية Icon رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن Icon الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي Icon الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الطائف، وجازان، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة

وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة

– أخصائي تمريض (عدة مدن).

– مساعد صيدلي إكلينيكي (عدد وظيفتين).

– سائق.

– مهندس إنشائي/ مدني.

– مساعد لوجستي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مراقبة الممتلكات (عدد 3 وظائف).

– أمين المخزن (عدد 3 وظائف).

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي (عدد 5 وظائف).

– استشاري مساعد الأمراض المعدية.

– استشاري مساعد الصحة النفسية.

– مترجم.

– مهندس خدمات الرعاية الصحية (عدد وظيفتين).

– مساعد إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
وظائف

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك

وظائف
أطعمة تقي من الخرف والزهايمر
صحة وطب‎

أطعمة تقي من الخرف والزهايمر

صحة وطب‎
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش
السعودية اليوم

39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار...

السعودية اليوم
بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء
الرياضة

بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة...

الرياضة
توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية
صحة وطب‎

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع...

صحة وطب‎
ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص...

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه