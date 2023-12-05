وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي أعمال فنية دائمة بساحات وحدائق الرياض وجدة وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع اتفاق سعودي قطري على تعزيز التعاون وإقامة شراكة إعلامية إستراتيجية رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن الجدعان يتحدث عن ميزانية 2024 غدًا في المؤتمر الصحفي الحكومي الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الطائف، وجازان، وجدة، والرياض.
وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تمريض (عدة مدن).
– مساعد صيدلي إكلينيكي (عدد وظيفتين).
– سائق.
– مهندس إنشائي/ مدني.
– مساعد لوجستي (عدد 3 وظائف).
– أخصائي مراقبة الممتلكات (عدد 3 وظائف).
– أمين المخزن (عدد 3 وظائف).
– أخصائي معالج الجهاز التنفسي (عدد 5 وظائف).
– استشاري مساعد الأمراض المعدية.
– استشاري مساعد الصحة النفسية.
– مترجم.
– مهندس خدمات الرعاية الصحية (عدد وظيفتين).
– مساعد إداري.
وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)