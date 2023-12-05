وظائف شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الطائف، وجازان، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض (عدة مدن).

– مساعد صيدلي إكلينيكي (عدد وظيفتين).

– سائق.

– مهندس إنشائي/ مدني.

– مساعد لوجستي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مراقبة الممتلكات (عدد 3 وظائف).

– أمين المخزن (عدد 3 وظائف).

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي (عدد 5 وظائف).

– استشاري مساعد الأمراض المعدية.

– استشاري مساعد الصحة النفسية.

– مترجم.

– مهندس خدمات الرعاية الصحية (عدد وظيفتين).

– مساعد إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)