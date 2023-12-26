وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء نوتنغهام فورست يُسقط نيوكاسل يونايتد بثلاثية وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.5 مليارات ريال الجائزة الأغلى عالميًّا .. كأس العلا للصقور تتويج لنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير مسؤولي تخطيط الإنتاج (الدمام).
– مسؤول الشؤون التنظيمية (الرياض).
– ممثل مبيعات الأعمال (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)