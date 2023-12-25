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وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير عمليات المبيعات.

– مدير مبيعات.

– تنفيذي مبيعات.

– رئيس قسم التجزئة.

– رئيس العلاقات الحكومية.

– منسق مبيعات.

– منسق فني.

– فني سيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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