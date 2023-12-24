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وظائف شاغرة لدى القدية للاستثمار

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى القدية للاستثمار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المخاطر والتأمين، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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