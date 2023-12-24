وظائف شاغرة لدى القدية للاستثمار

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف القدية للاستثمار

وبيَّنت شركة القدية للاستثمار، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط والتحليل المالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المخاطر والتأمين، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة القدية للاستثمار، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)