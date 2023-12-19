وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وحائل.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب المخزون (الطائف).
– مساعد مدير التسويق التجاري (الرياض).
– أخصائي صيانة مزرعة (عدد وظيفتين/ حائل).
– مشرف ورشة (حائل).
– مشرف صيانة مزرعة (عدد وظيفتين/ حائل).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)