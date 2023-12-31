آلية ظهور نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ومدة احتسابها وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وعسير، ونجران.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي قسم الفواتير (الرياض).
– أخصائي المدفوعات (عسير).
– مهندس مصنع (الرياض).
– رئيس قسم الأمن (نجران).
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)