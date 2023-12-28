وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب إدارة المشاريع المالية.

– أخصائي التوزيع والتحكم.

– أخصائي الكفاءات والتطوير الوظيفي.

– أخصائي إدارة البرامج التدريبية.

– أخصائي مخاطر أمن المعلومات.

– أخصائي أول الامتثال.

– مدير التميز المؤسسي.

– خبير تقنية المياه والصرف الصحي.

– مشرف تحليل المياه.

– أخصائي أنفاق.

– رئيس قسم الأمن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)