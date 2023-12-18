وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف (موظف استقبال) و(مُحلل طلبات خدمة) وأخرى عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- موظف استقبال:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين.

– المهارات الأساسية كموظف استقبال.

2- مُحلل طلبات خدمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص(علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في طلبات الخدمة أو إدارة الخدمات مع المعرفة الجيدة بعمليات ITIL.

3- دعم فني (راتب 6,000 ريال):

– درجة البكالوريوس مع خبرة سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا