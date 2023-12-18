وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية صندوق التنمية العقارية: تعليق الخصومات مؤقتًا بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي حريق في خط نقل نفط جنوب شرق ليبيا في 6 خطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن دار الأوبرا بالدرعية منارة ثقافية لمرحلة جديدة في تاريخ السعودية إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف (موظف استقبال) و(مُحلل طلبات خدمة) وأخرى عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- موظف استقبال:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين.
– المهارات الأساسية كموظف استقبال.
2- مُحلل طلبات خدمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص(علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في طلبات الخدمة أو إدارة الخدمات مع المعرفة الجيدة بعمليات ITIL.
3- دعم فني (راتب 6,000 ريال):
– درجة البكالوريوس مع خبرة سنتين.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا