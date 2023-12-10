Icon

كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023 Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال Icon غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات Icon فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي Icon رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16 Icon تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد Icon الأهلي المصري الرابع عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، وشركة الحلول الأصيلة المحدودة” في كل من رأس الخير، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
هدف يمنح أستون فيلا ضد مان سيتي النقاط الـ3

هدف يمنح أستون فيلا ضد مان سيتي النقاط الـ3

تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد

تعثر المتأهلين لكأس العالم للأندية يقلق الأهلي ضد بلوزداد

– مشرف إداري (رأس الخير).

– محلل طلبات خدمة (رأس الخير).

– موظف استقبال (رأس الخير).

– موظف دعم فني (للجنسين/ ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه