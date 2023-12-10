وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023 وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023 وظائف شاغرة في طيران أديل عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16 تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد الأهلي المصري الرابع عالميًا
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبد الله أبو نهية وشريكه، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة الطريس السعودية للمقاولات، وشركة الحلول الأصيلة المحدودة” في كل من رأس الخير، وينبع.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف إداري (رأس الخير).
– محلل طلبات خدمة (رأس الخير).
– موظف استقبال (رأس الخير).
– موظف دعم فني (للجنسين/ ينبع).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)