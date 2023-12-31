وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية

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أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– فني معايرة أول: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)