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وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني تقنية معلومات.

– مشرف موارد بشرية.

– مدير عمليات الطوارئ.

– فني معالجة مياه.

– منسق التدريب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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