وظائف شاغرة لدى روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مراقبة الوثائق.
– أخصائي الإستراتيجية والتخطيط.
– مدير الإستراتيجية والتخطيط.
– مدير أول الإستراتيجية والتخطيط.
– مساعد مدير التواصل الخارجي.
– مساعد مدير المخاطر والمرونة.
– أخصائي أول تحليل البيانات.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)