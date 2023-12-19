وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني الآلات (الجبيل).
– أخصائي أول كهرباء (الجبيل).
– أخصائي الآلات (الجبيل).
– مشرف العمليات/ البيوتانول (الجبيل).
– مهندس معايير ضمان الجودة (ينبع).
– رئيس قسم المبيعات (الرياض).
– مشرف الصيانة (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)