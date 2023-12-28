وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس المعدات الدوارة (الجبيل).
– مشرف أول إدارة المواد (الجبيل).
– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).
– ممثل مبيعات (الرياض).
– منسق قسم المبيعات والعمليات (الجبيل).
– مشرف أول كهربائي (الجبيل).
– مهندس أول معدات دوارة (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)