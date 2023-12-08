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وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير ضمان الجودة.

– مهندس مشتريات.

– رئيس تكامل تقنية المعلومات.

– مطور جافا.

– موظف المشتريات.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مستشار وظيفي.

– مستشار وظيفي أول/ تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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