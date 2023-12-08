دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط الثلوج وتسجيل درجات صفرية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الرياض الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها لا يمكن التعديل على بيانات الضمان حال أن الطلب تحت الدراسة آلية تسجيل الزائرين والخليجيين في توكلنا الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن بثنائية في الطائي التعاون يصعد للمركز الثالث برباعية في الفيحاء فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة ركلة جزاء مثيرة للجدل تُحتسب لـ الهلال
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة.
– مدير ضمان الجودة.
– مهندس مشتريات.
– رئيس تكامل تقنية المعلومات.
– مطور جافا.
– موظف المشتريات.
– أخصائي تقنية المعلومات.
– مستشار وظيفي.
– مستشار وظيفي أول/ تقنية المعلومات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)