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وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول ضمان جودة خدمة العملاء.

– أخصائي التغيير والتدريب.

– مهندس سلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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