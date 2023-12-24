وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية

الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية تغيير اسم نادي الصقور لـ نيوم الرياضي غروهي في طريقه لمغادرة الاتحاد ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط في جازان الوحدة والرياض يسعيان لاستعادة نغمة الانتصارات بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات
أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف التدقيق المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصيدلة، الكيمياء، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)