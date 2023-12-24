وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية

أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف تبوك الدوائية

وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التدقيق المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الصيدلة، الكيمياء، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)