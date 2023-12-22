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وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مبيعات.

– المدير التنفيذي لحقوق الإنسان.

– موظف دعم تقنية المعلومات.

– أخصائي أول أنظمة إدارة الضمان.

– مدير عام المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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