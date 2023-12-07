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وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف محركات الطائرات

وبيّنت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير البيئة والصحة والسلامة والأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة محركات الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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