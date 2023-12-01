وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS الزوج متغيب فما الموقف في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية واصل الانفراد بالصدارة .. ثلاثية صربية تُهدي الهلال الفوز أمام النصر واتساب يطلق ميزة جديدة وظائف إدارية شاغرة في شركة EY شاهد .. غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه أمام الهلال لا صحة لقصف معبر رفح سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تقني اختبارات الطيران (الطائف).
– مهندس بحري/ الأسلحة وأجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة القيادة (الظهران).
– مشرف فني ميكانيكي (الطائف).
– رئيس فريق تحليل البيانات (الطائف).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)