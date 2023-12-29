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وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراجع مالي أول (الرياض).

– مساعد تنفيذي (الخبر).

– مساعد مدير استشارات ضرائب الأعمال (الرياض).

– مدير أول استشارات الخزانة (الرياض).

– مدير أول الخدمات المالية (جدة).

– تنفيذي أول/ العناية بالمعاملات (الرياض).

– مدير التدقيق الخارجي (الرياض).

– مدير عمليات الدمج والاستحواذ (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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