وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة نظم تكنولوجيا التشغيل (الجبيل).

– فني ميكانيكي (حائل).

– سكرتير تنفيذي (جازان).

– مسؤول جدولة الصيانة (الجبيل).

– أخصائي عمليات الأمن السيبراني (الجبيل).

– فني محلل/ أنظمة القياس (الجبيل).

– مهندس التخطيط/ الصيانة (الجبيل).

– محلل لوجستيات الموقع (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)