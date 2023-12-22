وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى النصر يُنهي الشوط الأول بهدف في الاتفاق 12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد الأهلي يتفوق على الحزم بالشوط الأول كم عدد فرص اختبار قدرات الورقي لطلاب الثانوية؟ بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي سوناك لاستعراض العلاقات الإستراتيجية شاهد .. أهداف الشوط الأول من مباراة أوراوا ضد الأهلي طريقة الاستعلام وموعد ظهور أهلية الضمان الاجتماعي
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة نظم تكنولوجيا التشغيل (الجبيل).
– فني ميكانيكي (حائل).
– سكرتير تنفيذي (جازان).
– مسؤول جدولة الصيانة (الجبيل).
– أخصائي عمليات الأمن السيبراني (الجبيل).
– فني محلل/ أنظمة القياس (الجبيل).
– مهندس التخطيط/ الصيانة (الجبيل).
– محلل لوجستيات الموقع (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)