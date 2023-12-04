Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة لدى فروع المراعي Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية Icon مزايا التسجيل المهني للإعلاميين Icon وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon تفاصيل إصابة ياسين بونو Icon الاتحاد يتفوق بهدف صالح العمري ضد سباهان في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد

200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد

القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء

القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء

– مدير قسم الهندسة/ تجهيز المأكولات البحرية (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التصنيع (رابغ): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الأغذية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الإرشادات والمنتجات (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الأغذية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى...

السعودية اليوم
انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم
السعودية اليوم

انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون...

السعودية اليوم
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول...

السعودية اليوم
حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية
الرياضة

حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة...

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار
السعودية اليوم

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة...

السعودية اليوم
توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي
العالم

توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين...

العالم
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو
الرياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه