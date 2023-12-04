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وظائف شاغرة لدى فروع المراعي

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، والخرج.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم الهندسة/ تجهيز المأكولات البحرية (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التصنيع (رابغ): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الأغذية، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الإرشادات والمنتجات (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الأغذية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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