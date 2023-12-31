وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، وسكاكا، والشقيق، ورابغ.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني أجهزة وتحكم (الشعيبة).
– فني أجهزة وتحكم (سكاكا).
– رئيس قسم الكهرباء (الشقيق).
– مشرف كهربائي (الشقيق).
– مهندس الأجهزة والتحكم (رابغ).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)