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وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة عسير.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مراقب بنى تحتية وتنفيذية.

– مسؤول مستندات.

– مراقب أمن وسلامة وصحة مهنية.

– مهندس أمن وسلامة وصحة مهنية.

– مهندس عقود.

– مهندس تخطيط.

– مهندس إنشائي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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