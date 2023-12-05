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وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب جراحة الأوعية الدموية.

– محلل الموارد البشرية/ التخطيط والتطوير التنظيمي.

– فني أسنان.

– أخصائي خصائي جراحة الصدر.

– استشاري مختبرات إكلينيكية/ الكيمياء.

– أخصائي الهندسة السريرية.

– مساعد طبيب أسنان.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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