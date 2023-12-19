وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشاريع (الرياض).

– مدير قسم الرقابة والرصد (الشرقية).

– أخصائي أعلام (الرياض).

– مدير قسم الدعم والمساندة (الرياض).

– مدير قسم الطوارئ البيئية (الرياض).

– مدير قسم الرقابة والرصد (الرياض).

– مدير قسم التصاريح والتراخيص (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)