وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023 انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف وميتروفيتش ونكودو يُلاحقانه الإصابات تُربك حسابات غاياردو مع الاتحاد لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشاريع (الرياض).
– مدير قسم الرقابة والرصد (الشرقية).
– أخصائي أعلام (الرياض).
– مدير قسم الدعم والمساندة (الرياض).
– مدير قسم الطوارئ البيئية (الرياض).
– مدير قسم الرقابة والرصد (الرياض).
– مدير قسم التصاريح والتراخيص (الرياض).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)