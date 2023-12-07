وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول المسؤولية الاجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول الرقابة المالية وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)