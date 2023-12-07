Icon

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية Icon سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق Icon خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي Icon ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية Icon إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور  Icon الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح Icon ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية Icon عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
النصر يسعى لإلحاق أول هزيمة بالهلال

النصر يسعى لإلحاق أول هزيمة بالهلال

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر

عبدالرحمن غريب يصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لـ النصر

– أخصائي أول المسؤولية الاجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول الرقابة المالية وإعداد التقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر
آخر الاخبار

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل...

آخر الاخبار
نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان

آخر الاخبار
الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا
آخر الاخبار

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

آخر الاخبار
وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟
الرياضة

ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد...

الرياضة
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق
الرياضة

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق

الرياضة
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء لجنة التحكيم
السعودية اليوم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء...

السعودية اليوم
شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه