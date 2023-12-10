وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.
– أخصائي إدارة الأبحاث: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الاقتصاد، المالية).
– أخصائي أول إدارة القوائم المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)