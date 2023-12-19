وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مطور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، الهندسة، تقنية المعلومات والأنظمة)، أو ما يعادلها.

– فني العمليات والاستجابة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، الهندسة، تقنية المعلومات والأنظمة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)