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وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.

– خبير مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– مساعد محامي: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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