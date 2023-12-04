وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والظهران.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي قابلية التشغيل (الطائف).
– مقدر رئيسي/ التكاليف (الرياض).
– أخصائي أول قابلية التشغيل (الطائف).
– مدير التدريب الفني (تبوك).
– رئيس فريق اللوجستيات (الطائف).
– مستشار صيانة إلكترونيات الطيران (الرياض).
– منسق مشروع أول (الرياض).
– مدرس لغة إنجليزية (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 18 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)