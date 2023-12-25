وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والجبيل، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب اتصالات إلكترونية (الظهران).

– مسؤول بناء السفن (الجبيل).

– مشرف فني ميكانيكي (الطائف).

– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف).

– مشرف صيانة الذخائر (الطائف).

– مدير تحليل القوى العاملة والبيانات (الرياض).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– أخصائي ضمان الجودة (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 8 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)