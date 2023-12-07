Icon

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة تبوك الدوائية Icon سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق Icon خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي Icon ضمك يتألق ويعبر الاتحاد بثلاثية Icon إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور  Icon الحزم يستعيد توازنه بثنائية ضد الفتح Icon ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية Icon عبدالإله العمري نصراوي حتى 2028 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والمجمعة، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان

تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان

ميتروفيتش لا يفوز في أول ديربي

ميتروفيتش لا يفوز في أول ديربي

– فني دهان (الطائف).

– أخصائي أول تحليل البيانات (الطائف).

– مستشار تدريب طاقم الطيران (الرياض).

– أخصائي توريد الذخائر (تبوك).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– مشرف تخطيط وجدولة الأسطول (المجمعة).

– أخصائي إلكترونيات الطيران (الطائف).

– أخصائي إدارة الطلبات (الظهران).

– مهندس أنظمة المحاكاة (المجمعة).

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية (الظهران).

– أخصائي أول قمع الأصول (الطائف).

– رئيس فريق قمع الأصول (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر
آخر الاخبار

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل...

آخر الاخبار
نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان

آخر الاخبار
الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا
آخر الاخبار

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

آخر الاخبار
وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟
الرياضة

ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد...

الرياضة
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق
الرياضة

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق

الرياضة
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء لجنة التحكيم
السعودية اليوم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء...

السعودية اليوم
شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه