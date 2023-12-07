وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والمجمعة، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني دهان (الطائف).

– أخصائي أول تحليل البيانات (الطائف).

– مستشار تدريب طاقم الطيران (الرياض).

– أخصائي توريد الذخائر (تبوك).

– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– مشرف تخطيط وجدولة الأسطول (المجمعة).

– أخصائي إلكترونيات الطيران (الطائف).

– أخصائي إدارة الطلبات (الظهران).

– مهندس أنظمة المحاكاة (المجمعة).

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية (الظهران).

– أخصائي أول قمع الأصول (الطائف).

– رئيس فريق قمع الأصول (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)