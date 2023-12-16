وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الهفوف، والرياض، والمدينة المنورة، والخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل خدمة العملاء (الهفوف).

– منسق الصيانة (الرياض).

– منسق الصيانة (المدينة المنورة).

– منسق التسويق (الخبر).

– مدير معرض/ متجر (الخبر).

– ممثل خدمة النزلاء (الخبر).

– موظف المشتريات والمخزون (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)