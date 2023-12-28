وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة محجوب، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة ابتكار للتقنية المحدودة” في كل من جازان، ورأس الخير، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب نظافة مرافق (عدد وظيفتين/ جازان).

– مراقب أعمال نظافة (عدد وظيفتين/ جازان).

– مشرف عمال (جازان).

– مساعد مدير مشروع (للنساء/ رأس الخير).

– مشغل أجهزة (الجبيل).

– مشغل اوتوكاد (الجبيل).

– مطور رئيسي/ الواجهات الأمامية (للجنسين/ ينبع).

– محلل أنظمة (للجنسين/ ينبع).

– مسؤول النسخ الاحتياطي (ينبع).

– مدير أنظمة رئيسي (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)