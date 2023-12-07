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وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– فني أجهزة: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (الإلكترونيات، أو تكنولوجيا الأجهزة).

– فني تحليل: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (تشغيل العمليات، تكنولوجيا التحليل الكيميائي).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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